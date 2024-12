Ubaldi Costruzioni ammessa in Borsa. Debutto su EGM il 3 gennaio

(Teleborsa) -, operatore diversificato nel settore dell’edilizia, ha ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana, il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato, sistema multilaterale di negoziazioneorganizzato e gestito da Borsa Italiana.L'ammissione, spiega una nota, è avvenuta a seguito del collocamento rivolto a primari investitori istituzionali e professionali di complessive n. 2.102.100 di azioni interamente in aumento di capitale, a un prezzo di offerta pari a Euro 2,00, per un controvalore complessivo di Euro 4.204.200.Ildella società post quotazione sarà pari al 21,89% del capitale sociale. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista a inizio negoziazioni è pari a Euro 19.204.200.Nell’ambito del collocamento è stata prevista l’assegnazione di massime 420.420 bonus share nella misura di 1 bonus share ogni 5 Azioni sottoscritte nell’ambito dell’IPO a coloro che le deterranno per un periodo ininterrotto di 12 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni.Laè prevista per il 3 gennaio 2025.Il quantitativo minimo di negoziazione è di 700 azioni ordinarie."La quotazione di Ubaldi Costruzioni sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta un. Grazie alla quotazione in Borsa e alla raccolta di capitali che ne deriva, rafforzeremo la nostra struttura patrimoniale e organizzativa in modo da poter sviluppare ulteriormente la nostra attività. Siamo orgogliosi del successo dell’operazione che, in settori ancora di nicchia delle infrastrutture, come quelli marittimi e fluviale. Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo corso della Società con una nuova governance accanto agli investitori che hanno creduto nella bontà del nostro progetto, con cui intendiamo creare valore nel lungo termine", commenta".