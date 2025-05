Ubaldi Costruzioni, EnVent alza target price e conferma Outperform

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha incrementato aper azione (dai precedenti 4,70 euro) ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle costruzioni e infrastrutture, e confermato la" visto l'upside potenziale del 69% sul prezzo attuale.Gli analisti evidenziando che, dopo l'IPO di gennaio 2025 a un prezzo di offerta di 2,00 euro per azione, il titolo Ubaldi ha inizialmente registrato un'impennata di oltre il 120%, per poi stabilizzarsi intorno ai 3,00 euro. Dall'IPO, Ubaldi ha registrato un rialzo del 48%,(-3%) nello stesso periodo.Ubaldi ha registrato un fatturato di 36,3 milioni di euro nell', in crescita del 45% su base annua eEnVent di 32,8 milioni di euro, trainato dall'aggiudicazione di nuove gare d'appalto e dall'aumento dell'attività di ristrutturazione di edifici post-sisma nel Centro Italia. L'EBITDA si è attestato a 6,1 milioni di euro, rispetto ai 3,7 milioni di euro dell'esercizio 2023 (margine del 16,9% contro il 14,8%), superiore alle stime di 5,7 milioni di euro, trainato da lavori a maggiore marginalità. L'EBITDA rettificato, escludendo costi non ricorrenti come le spese di IPO per 0,96 milioni di euro e l'uscita degli azionisti per 0,34 milioni di euro, si è attestato a 7,4 milioni di euro (margine del 20,5%). L'utile netto è salito a 3,5 milioni di euro, +78% su base annua, con un margine del 9,6% rispetto al 7,8% dell'esercizio 2023. A dicembre 2024, la liquidità netta era pari a 1,3 milioni di euro, rispetto a un indebitamento netto di 0,6 milioni di euro nell'esercizio 2023, escludendo i 4,2 milioni di euro derivanti dai proventi dell'IPO raccolti a gennaio 2025.