Bollette, in arrivo nuovi rincari. Il vero risparmio? I pacchetti multiservizi

(Teleborsa) -: dalla luce al gas, dalla telefonia alle spese più diverse della famiglia come internet, assicurazioni e molto altro. E' di qualche giorno fa l'ultimoelettriche di ARERA, che preannuncia un rincaro del 18,2% per gli utenti vulnerabili a gennaio 2025. Un rincaro che sarà accompagnato dalle bollette dl gas, ai picco stagionale per effetto dei maggiori consumi del riscaldamento.Secondo, proprietario di, il risparmio reale quando si tratta di bollette luce, gas e internet, non risiede nel cercare offerte migliori sulla singola utility ma nelche permettonoSecondo un’analisi di Innova Semplice su dati ARERA, dal 2018 i contratti a prezzo variabile che includono servizi aggiuntivi sono in constante crescita: fra il 2022 ed il 2023 icon servizi aggiuntivi sonoper i clienti domestici. In generale, nel nostro Paese istanno segnando unaChi oggi desidera risparmiare, deve, sia fisse che mobili, confrontando le offerte dei fornitori per individuare le condizioni più vantaggiose. Ancora meglio,, evitando di concentrarsi esclusivamente sul risparmio di una singola bolletta (che potrebbe essere marginale), ma puntando al risparmio complessivo su un insieme di forniture e servizi.Perché le società che erogano servizi dovrebbero rendere più vantaggiose le loro offerte combinando più servizi? La risposta è nella, che si traduce, di fatto, in unanche per i fornitori. Tale risparmio, che si può quantificare inin più su ciascuna commodity o prodotto, viene infatti retrocesso in parte al cliente in forma di tariffe più vantaggiose o sconti una tantum.Unpotrebbe essere rappresentato dalla, poco trasparente e dalla struttura confusionaria, che non aiuta gli italiani ad avere un’idea chiara della propria situazione e soprattutto a fare il confronto con le offerte del mercato. Ma i grandi player del settore, sia istituzionali sia privati, si stanno già muovendo per cercare di migliorare la situazione e,di luce e gas auspicabilmentesinotticamente con le offerte del mercato.