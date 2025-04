Bollette luce, ok Arera a regole su bonus di 200 euro. Unc: ottima notizia, ora consumatori presentino la DSU

(Teleborsa) -ha approvato ilche stabilisce ilnelledel contributo straordinario diprevisto dal dl Bollette per le famiglie confino a 25 mila euro. "Bene, ottima notizia. Rispettate le strette tempistiche previste dal decreto bollette. Ora i consumatori che non erano già percettori del bonus, ossia quelli che hanno un Isee tra 9.530 euro e 25 mila euro, devono attivarsi, presentando subito la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), altrimenti non riceveranno nulla", afferma, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori.L'associazione ricorda che l’(ISEE) serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Per ottenere la certificazione ISEE, però, è necessario che il consumatore presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), così da ottenere un’attestazione ISEE sottosoglia. Laper il riconoscimento del bonus in bolletta è di 3-4 mesi circa dalla data di attestazione ISEE. Questi tempi sono determinati dalle varie fasi del processo che servono a verificare il diritto all’agevolazione (l'INPS invia al SII, il Sistema Informativo Integrato, la banca dati che contiene le informazioni relative alle forniture elettriche e gas e i dati dei clienti a cui è intestato il contratto di fornitura, i dati tratti dalla DSU, a quel punto il SII verifica l'ammissibilità all'agevolazione, accertando che nessuno dei componenti del nucleo familiare ISEE è già beneficiario di un bonus) e la successiva erogazione del bonus.Lapuò essere compilata e trasmessa attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) o anche on line utilizzando il servizio apposito dell'INPS. E' possibile acquisire anche la DSU precompilata attraverso il servizio online "Portale unico ISEE" dell'Inps.L'mette a disposizione dei cittadini anche un servizio per simulare il calcolo del proprio ISEE, che consente di comprendere di valutare in anticipo se si può rientrare nella soglia di 25 mila euro. Una volta presentata la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), agli aventi diritto, in base all’importo dell’ISEE e al numero dei componenti del nucleo familiare, viene riconosciuto automaticamente il bonus, sotto forma di "", senza presentare alcuna altra istanza.