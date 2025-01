Auto, Stellantis leader di vendite in Francia nel 2024 ma Renault e Toyota si avvicinano

Stellantis

(Teleborsa) -è il produttore leader sul mercato inin termini di vendite, con una quota di mercato del 28,5% complessiva tra autovetture e veicoli commerciali. Tra le auto sono 4 i modelli inclusi nelladi vendite – Peugeot 208, 308, 2008 e Citroën C3 – mentre laè stato il veicolo elettrico del segmento B più venduto sul mercato francese."In un mercato francese competitivo in piena transizione verso i motori elettrici, Stellantis ha lanciato diversi nuovi modelli elettrici nel 2024, con un aumento significativo delle vendite di veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in, consolidando così la sua leadership nel mercato VP+ LCV e vicepresidente. Stellantis è fermamente impegnata nella transizione energetica e questa rapida trasformazione mira a conformarsi allo standard CAFE nel 2025", ha dichiarato, Direttore di Stellantis France.Il gruppo ha comunque registrato nel 2024 un calo delle vendite in Francia pari al 7% se si guarda al solo comparto auto, registrando 452.900 auto nuove vendute. Un calo più che doppio rispetto a quello dell'intero mercato nazionale che nel 2024 ha immatricolato il 3,2% di auto in meno rispetto al 2023, fermandosi a poco più di, il principale concorrente di Stellantis in Francia, ha invece visto calare le vendite del 2,7%, fermandosi a 425.116 immatricolazioni nel 2024.Stellantis e Renault insieme rappresentano più della metà del(rispettivamente con quote del 26,4% e del 24,7%). Al contrario, in netta crescita le vendite di(+18,6%) che ha raggiunto le 134.772 auto vendute.