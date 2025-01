Bando per la Concessione dell’A22: Autobrennero avrà la prelazione

(Teleborsa) - Ilha dato il via alla, che. Con la pubblicazione del bando nella, si apre ufficialmente il processo che porterà alla selezione del nuovo concessionario.(A22), che ha proposto una proposta, mantiene ilsulle eventuali controproposte. La proposta include, destinati a trasformare l’infrastruttura in un 'green corridor' europeo, concentrandosi molto sulla, sullae sulla. Tra i principali interventi previsti ci sono l', l'e il, insieme alper veicoli elettrici e a idrogeno.L’amministratore delegato di Autostrada del Brennero,, ha sottolineato che questo passo è il risultato di anni di impegno, che porterà. "Abbiamo lavorato molto per garantire una gestione sostenibile di questa importante infrastruttura," ha dichiarato Cattoni. Anche i presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano,hanno espresso grande soddisfazione, definendo il bando una "" per il futuro della mobilità nell’area, con una visione di lungo termine per l'integrazione dei trasporti su gomma, ferrovia e mare.Il piano prevede anche il potenziamento delle soluzioni per, con l'e ilNonostante il traguardo raggiunto con la pubblicazione del bando, il presidenteha ricordato che la gara è appena iniziata e che. L’intera società, a partire dalla struttura tecnica, ha lavorato instancabilmente per raggiungere questo risultato, con un lavoro di squadra che ha garantito la realizzazione di progetti innovativi, tutti sviluppati internamente.