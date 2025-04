Mare Group ottiene finanziamento dal MIMIT per progetto di ricerca SINERGIA

Mare Engineering Group

(Teleborsa) -, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy () il decreto di, presentato su bando "Scoperta Imprenditoriale". L'attività, che sarà avviata in tempi rapidissimi, si inserisce in un ventaglio più ampio di iniziative per estendere e valorizzare le applicazioni delle Piattaforme Tecnologiche Proprietarie di Mare Group.Il progetto SINERGIA è incentrato sullo. Utilizzando Intelligenza Artificiale, IoT e Digital Twin, il sistema, che estende la piattaforma Sypla Energy, analizzerà in tempo reale i flussi energetici, per generare previsioni e fornire raccomandazioni operative tramite dashboard interattive e agenti intelligenti. L'obiettivo è ridurre i consumi, abbattere i costi e migliorare la sostenibilità ambientale.Il progetto, della durata di 36 mesi, vede Mare Group nel ruolo di coordinatore tecnico-scientifico accanto alla capofila GIAS S.r.l. e all'Università della Calabria. Ildel progetto è pari a. Di questi, i costi ammissibili per il Gruppo ammontano a circa 1,4 milioni di euro, con un contributo complessivo di circa 1,1 milioni di euro, così suddiviso: circa 0,7 milioni di euro sotto forma di finanziamento a tasso agevolato e oltre 0,4 milioni di euro a fondo perduto."L'approvazione di SINERGIA rafforza la nostra strategia industriale, basata su piattaforme tecnologiche proprietarie applicabili a settori chiave per l'autonomia tecnologica nazionale ed europea - ha commentato- Con questo progetto interveniamo sulla sostenibilità energetica in ambito produttivo attraverso un percorso coerente con il lavoro di sviluppo che ha portato nel 2024 alla maturazione delle nostre piattaforme tecnologiche proprietarie, capaci di scalare velocemente, estendendosi verso nuove applicazioni e settori".