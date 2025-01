Cucinelli, buyback per oltre 5,27 milioni di euro

Brunello Cucinelli

re del cachemire

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, fra il 23 e il 30 dicembre 2024, complessiveal prezzo medio unitario di 105,5772 euro, per unpari aA seguito dei suddetti acquisti, al 30 dicembre, la Società detiene, direttamente o per mezzo di società controllate, 50.000 azioni proprie, pari allo 0,0735% delle azioni componenti il capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, sostanziale invarianza per il, che archivia la seduta con un trascurabile -0,09%.