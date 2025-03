Confinvest, utile netto 2024 sale a 0,5 milioni euro

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2024 con undi euro, rispetto a 0,35 milioni di euro del 2023, mentre il Risultato ante imposte è pari a 0,71 milioni di euro, rispetto a 0,48 milioni di euro del 2023.Ilè pari a circa 32 milioni di Euro, in diminuzione del 21% rispetto ai 41 milioni di Euro dell’esercizio 2023. Ilsi attesta a 2,50 milioni di euro, rispetto a 2,30 milioni di euro del 2023, mentre l'EBITDA si attesta a 1 milione di euro, rispetto 0,79 milioni di euro nel 2023, e l'EBIT a 0,79 milioni di euro, rispetto a 0,56 milioni di euro nel 2023.è cash negative per 0,59 milioni di euro; il miglioramento rispetto al 31 dicembre 2023 (cash negative per 1,32 milioni di euro) è principalmente attribuibile ai flussi di cassa generati nel corso dell’esercizio, nonostante l’incremento delle rimanenze.