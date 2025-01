El.En., proroga delle trattative con la cinese YOFC per cedere divisione Taglio laser

El.En.

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei laser e quotata su Euronext STAR Milan, ha sottoscritto in data 31 dicembre 2024 con la società Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (YOFC) unper l'eventuale cessione alla società cinese delle partecipazioni delle società rientranti nella business unit Taglio Laser del Gruppo El.En..L' accordo quadro , quindi, come modificato, prevede che lee che la sua efficacia termini, oltre che per mutuo consenso, automaticamente a tale data oppure alla conclusione degli accordi definitivi di compravendita. Le altre disposizioni dell'accordo quadro originario rimarranno invariate e continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia fino a diverso accordo fra le parti.Nel definire gli ulteriori sviluppi delle trattative e la futura collaborazione, le parti hanno concordato che, e hanno concordato sull'importanza di eliminare qualsiasi dubbio sulla sua identità. A tal fine, le parti stanno lavorando per un accordo in cui OT-LAS mantenga la sua posizione di azionista di maggioranza, assicurando il controllo su Cutlite Penta. Allo stesso tempo, YOFC, in qualità di azionista di minoranza significativo, contribuirà attraverso i suoi investimenti, alla prevista rapida crescita di Cutlite.La definitiva cessione del controllo della divisione taglio laser è anche soggetta all'espletamento da parte di YOFC della procedura richiesta dal