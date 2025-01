Emissioni, anche Morgan Stanley lascia la Net-Zero Banking Alliance

Morgan Stanley

(Teleborsa) -ha, l'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite che ha l'obiettivo di accelerare la transizione sostenibile del settore bancario internazionale per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.La bancaper la sua decisione, ma è solo l'ultimo colosso del settore bancario USA a effettuare una mossa del genere, in quanto sotto pressione da parte di alcuni politici repubblicani statunitensi, i quali hanno suggerito che la limitazione dei finanziamenti alle società di combustibili fossili potrebbe violare le norme antitrust."Il nostro obiettivo è quello didell'economia reale fornendo ai nostri clienti la consulenza e i capitali necessari per trasformare i modelli di business e ridurre l'intensità di carbonio", ha comunque affermato Morgan Stanley.La mossa di Morgan Stanley segue quelle- degli ultimi giorni e settimane - da parte di