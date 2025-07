Investment banking, commissioni in calo nel 1° semestre. JP Morgan sempre al top

LSEG

KKR

Goldman Sachs

JP Morgan

Morgan Stanley

Bank of America

Citi

Barclays

Wells Fargo

BNP Paribas

(Teleborsa) - Lehanno raggiunto idurante la, registrando un calo dell'1% rispetto alla prima metà del 2024 e segnando il periodo di apertura più lento per le commissioni IB globali dal 2023, secondo dati di. Le commissioni durante il secondo trimestre sono diminuite del 3% rispetto al primo trimestre. Ledi tutte le commissioni generate a livello globale con 31,9 miliardi di dollari, un calo del 5%. Le commissioni imputate nella regione EMEA sono diminuite del 10% a 14,5 miliardi di dollari, mentre quelle dell'area Asia-Pacifico hanno raggiunto gli 11,9 miliardi di dollari, registrando un aumento del 27%, con le commissioni del Giappone che sono aumentate del 3%.Le commissioni di consulenza per fusioni e acquisizioni () completate sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente, con 16,9 miliardi di dollari a livello globale. Le commissioni di sottoscrizione perhanno totalizzato 8,1 miliardi di dollari, con un aumento del 6% rispetto ai livelli del 2024. Le commissioni di sottoscrizione persono aumentate del 2% rispetto al 2024, mentre le commissioni derivanti dall'attività dihanno raggiunto i 13,4 miliardi di dollari, con un calo del 10%.Le commissioni imputate dalhanno rappresentato il 33% dei totali della prima metà del 2025, registrando un calo del 5% rispetto all'anno precedente. Le commissioni per la conclusione di accordi neihanno completato i primi tre settori di questa metà, ciascuno con commissioni per un totale di 5,7 miliardi di dollari. Il settoreha registrato la diminuzione percentuale più significativa, in calo del 34% rispetto alla prima metà del 2024, mentre i settori dellae deisono aumentati rispettivamente del 43% e del 34% rispetto all'anno precedente.Glie le società nel loro portafoglio hanno generato commissioni stimate per 6,9 miliardi di dollari durante la prima metà del 2025, registrando un calo del 21% rispetto ai livelli dell'anno precedente. Le commissioni derivanti dalle attività di uscita hanno contribuito alla quota maggiore delle commissioni relative agli sponsor, pari a 2,8 miliardi di dollari, pari al 41% del totale delle commissioni. Le attività delle società in portafoglio hanno prodotto la quota successiva più grande di commissioni, con 2,2 miliardi di dollari durante la prima metà del 2025.con commissioni stimate per 344,8 milioni di dollari, in calo del 25% rispetto ai livelli dell'anno precedente.è stata la banca migliore per le commissioni relative agli sponsor, con l'11,1% del portafoglio nel primo semestre del 2025, pari a 766,7 milioni di dollari in commissioni.hanno completato le prime tre banche.per le commissioni di investment banking guadagnate durante il primo semestre del 2025 con 4,6 miliardi di dollari, mantenendo la sua posizione del 2024 e guadagnando una quota leader del settore del 7,7% e una diminuzione di 0,3 punti di quota di portafoglio. Goldman Sachs è rimasta al secondo posto con una stima del 6,5% della quota di portafoglio globale, con un aumento di 0,3 punti di quota di portafoglio rispetto a un anno fa.ha conquistato il terzo posto con 2,9 miliardi di dollari in commissioni, mentre Morgan Stanley ehanno completato le prime cinque. Seguono, RBC e Mizuho. Lanella prima metà del 2025, con un calo di 0,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente.