Enagas: domanda di gas naturale in Spagna cala del 4,2% nel 2024

Enagás

(Teleborsa) - La, destinato al consumo di abitazioni, imprese e industrie, ha raggiunto i 237 TWh nel 2024 in Spagna, principalmente a causa dei maggiori consumi industriali, aumentati del 4,2% raggiungendo i 176,7 TWh. Lo ha reso noto, la società che possiede e gestisce la rete del gas nazionale.Ilnel 2024 ha raggiunto 311,7 TWh, il 4,2% in meno rispetto al 2023, a causa del minor consumo di gas per la produzione di energia elettrica. Nello specifico, la domanda di gas per lasi è attestata a 74,7 TWh, con un decremento del 22,0%.Enagás afferma che la Spagna ha anche contribuito alla sicurezza dell'approvvigionamentoinviando un totale di 34,5 TWh di gas naturale, sia attraverso le interconnessioni che con le ricariche di navi di gas naturale liquefatto (GNL).Nel 2024, il sistema del gas spagnolo ha ricevuto. Allo stesso modo, i terminali hanno effettuato più del doppio del carico di GNL per il bunkeraggio nel 2024 (3,8 TWh) rispetto al 2023 (1,5 TWh), contribuendo così al processo di decarbonizzazione del settore marittimo.I livelli di riempimento del gas naturale neglisotterranei hanno chiuso l'anno, dopo aver raggiunto il 100% in agosto.