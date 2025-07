Enagás torna in utile per 176 milioni di euro nel primo semestre

Enagás

(Teleborsa) -, la società che possiede e gestisce la rete del gas nazionale in Spagna, ha comunicato che iltotale alammontava a 459,6 milioni di euro, con un aumento di 17,0 milioni di euro, pari al +3,8%, rispetto al primo semestre del 2024. L'si attestava a 329,3 milioni di euro, in calo del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, e in linea con le previsioni per il raggiungimento dell'obiettivo annuale di 670 milioni di euro.L', comprensivo dell'impatto delle plusvalenze derivanti dalla cessione di Soto la Marina e dell'aggiornamento del fair value di GSP, ammontava a 176 milioni di euro al 30 giugno 2025. L'utile netto al 30 giugno 2024 ammontava a -210,8 milioni di euro, che includeva la perdita contabile derivante dalla cessione di Tallgrass e incorporava +47 milioni di euro di differenze di conversione, stimate al 30 giugno. 2024. Tale importo è stato aggiornato al tasso di cambio al momento della chiusura dell'operazione. L'utile netto del 2025 sta procedendo come previsto, raggiungendo l'obiettivo annuale ricorrente di 265 milioni di euro.L'al 30 giugno 2025 si attestava a 2.299 milioni di euro, con una riduzione di 105 milioni di euro rispetto alla fine del 2024.