Eutelsat, interruzione temporanea di 48 ore sul servizio OneWeb Low Orbit

Eutelsat

(Teleborsa) -, colosso francese delle telecomunicazioni satellitari, ha subito un'sul suo servizio OneWeb Low Orbit, a partire dal 31 dicembre 2024.La causa principale è stata identificata come un, si legge in una nota. Eutelsat si è mobilitata e ha collaborato con il fornitore per ripristinare il servizio completo. La costellazione è di nuovo operativa nominalmente.Eutelsat fornisce connettività e servizi di trasmissione in tutto il mondo. Il gruppo è stato formato attraverso la, diventando il primo operatore satellitare GEO-LEO completamente integrato con una flotta di 35 satelliti geostazionari e una costellazione Low Earth Orbit (LEO) di oltre 600 satelliti.