Avio su nuovi massimi storici dopo EU Space Act e accordo NATO

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, chein scia all' accordo al vertice NATO per aumentare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035 e alla presentazione da parte della Commissione europea dell'EU Space Act, una nuova serie di misure ambiziose per rendere il settore spaziale europeo più competitivo.Oltre all'EU Space Act, la Commissione ha presentato anche una "" per affrontare l'evoluzione dell'economia spaziale globale e le sfide poste dalla concorrenza internazionale e dalle tensioni geopolitiche. Si prevede che l'economia spaziale globale raggiungerà 1.600 miliardi di euro entro il 2035 e l'intenzione è di rendere l'industria spaziale il motore dell'economia spaziale UE.Secondo numeri forniti dalla Commissione, ildello spazio (che comprende la progettazione, la costruzione e il lancio di infrastrutture spaziali, inclusi satelliti, razzi e tecnologie correlate) vale 63 miliardi di euro a livello globale e la quota europea è appena del 6%, mentre il(che comprende operazioni spaziali per uso terrestre e prodotti e servizi che si basano su tecnologia satellitare, segnali e dati) vale 408 miliardi di euro a livello globale e la quota europea è del 19%.Secondo l'esecutivo UE, le norme spaziali europee sono attualmente frammentate, con molti approcci nazionali diversi e questa frammentazione frena l'innovazione, riduce la quota di mercato europea e crea costi aggiuntivi, mentre un quadro chiaro e armonizzato a livello europeo garantirà sicurezza, resilienza e aiuterà le aziende a crescere e ad espandersi oltre confine. "Una. L'Europa deve essere in prima linea", ha detto ieri Andrius Kubilius, Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio.L'iniziativa dell'UE arriva in un, come emerso anche dal Paris Airshow di settimana scorsa e dagli annunci collegati, come ad esempio quello della franceseche ha firmato un accordo decennale da oltre 1 miliardo di euro con il governo della Francia per fornire connettività alle forze armate del Paese. "All'intersezione di tutte queste questioni pubbliche e private, nonché civili, militari, scientifiche e industriali, lo spazio è diventato in qualche modo un indicatore del potere internazionale", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron sempre la settimana scorsa.Avio ha, nuovo massimo storico dalla quotazione in Borsa, raggiungendo una capitalizzazione di oltre 630 milioni di euro. Il titolo ha guadagnato il 70% negli ultimi sei mesi e quasi raddoppiato il suo valore nell'ultimo anno.