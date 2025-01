Industrie Saleri Italo, finanziamento di 3,5 milioni di euro da fondo Azimut

Azimut

(Teleborsa) -, società italiana che opera nella progettazione e produzione di sistemi di Thermal Management per il mercato automotive, ha ottenuto unstrutturato e concesso dalgrazie all'attività di origination di Azimut Direct, società del Gruppospecializzata in corporate finance, e dalla presenza territoriale della rete dei consulenti finanziari di Azimut.Il finanziamento di 3,5 milioni ha l'obiettivo di "in ricerca e sviluppo, per rispondere alle nuove esigenze dell'industria automobilistica", si legge in una nota."Questo è un segnale significativo, specialmente in questo momento per l'automotive - ha detto, presidente di Industrie Saleri Italo - Non solo per il nostro Gruppo, ma anche per il mercato di destinazione dei nostri prodotti. In un periodo di incertezza per il settore, la decisione di un istituto finanziario di investire e sostenere un player automotive come noi è particolarmente incoraggiante. Questo risultato offre stabilità e fiducia, consentendoci di affrontare il futuro con prospettive favorevoli"."Le imprese che riconoscono l'importanza del percorso Esg non sono solo virtuose, ma anche lungimiranti. Essere Esg-compliant oggi rappresenta un vero motore di crescita e rafforza l'accesso ai capitali da parte delle imprese", ha dichiarato, director di Azimut Direct.