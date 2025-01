Gas, Goldman Sachs: freddo è fattore più forte dell'interruzione dei flussi in Ucraina

Goldman Sachs

(Teleborsa) - I prezzi del gas europeo sono aumentati del 14% nelle ultime due settimane, raggiungendo i 50 EUR/MWh questa settimana, il livello più alto in oltre un anno. Mentre il titolo principale di questa settimana nel gas naturale è stato l'interruzione dei flussi residui di gas russo attraverso l'Ucraina, ildella media attualmente previsto per le prossime due settimane, aiutato dalla bassa energia eolica e dalle interruzioni della produzione norvegese osservate a dicembre. Lo affermano gli analisti diin una ricerca sul tema.Se questa previsione fredda si realizzasse senza altre compensazioni, la banca d'affari vedein un intervallo di 63-84 EUR/MWh nei prossimi mesi, ben al di sopra del caso base TTF 2025 di 40 EUR/MWh in condizioni meteorologiche medie, per aiutare a gestire lo stoccaggio del gas europeo.Viene fatto notare che l'interruzione dei flussi di gas russo da 42 mcm/giorno a zero dal 1° gennaio rappresenta un netto restringimento dei bilanci del gas dell'Europa nord-occidentale nell'ordine di 16 mcm/giorno (il 2,7% della domanda prevista per il 2025 nella regione). "Per essere chiari, mentre l'Europa nord-occidentale non stava ricevendo nulla di quel gas, ci aspettiamo che l'faccia affidamento sulle importazioni tramite gasdotto dallaper coprire la sua domanda di gas e potenzialmente su ulteriori flussi marginali per integrare le esigenze della", si legge nel documento.Secondo Goldman Sachs, un "fattore di restringimento più significativo e sorprendente dei bilanci del gas di gennaio sono le temperature molto più fredde della media attualmente previste per l'Europa nord-occidentale per le prossime due settimane,. Se si realizzassero, stimiamo che temperature così basse aumenterebbero la domanda di gas dell'Europa nord-occidentale di oltre 100 mcm/giorno a gennaio".In ogni caso, gli analisti valutano i rischi di un esaurimento delle scorte come "molto bassi", anche con una previsione meteorologica così fredda. La sfida principale per l'Europa è che più bassi sono i livelli di stoccaggio di fine marzo,. In particolare, nello scenario più freddo della media attualmente previsto e ipotizzando che non ci siano compensazioni altrove nel bilancio, Goldman Sachs stima che i livelli di inventario di fine marzo 2025 scenderanno al 30% (rispetto al 35% in condizioni meteorologiche medie). Ciò porterebbe i livelli di stoccaggio di fine ottobre 2025 a un livello low 80s (rispetto a high 80s% in condizioni meteorologiche medie), ben al di sotto del requisito UE del 90%.Più specificamente, viene stimato che questo scenario creerebbe un(rispetto all'obiettivo UE del 90% di stoccaggio pieno). Considerando che i prezzi del gas europeo sono già ampiamente superiori ai costi di generazione del carbone, la prossima fonte di sostituzione della domanda è il passaggio da gas a petrolio (G2O), in un intervallo compreso tra 60 EUR/MWh (olio combustibile) e 78 EUR/MWh (combustibile distillato). Durante la crisi energetica europea del 2022, il passaggio da G2O nelle applicazioni industriali ha raggiunto il picco di 24 mcm/giorno. In questo scenario TTF più elevato, l'attesa è che venga consegnato GNL incrementale all'Europa (in competizione con l'Asia). Oltre a ulteriori cambiamenti nelle previsioni meteorologiche europee, i principali fattori trainanti da tenere d'occhio includono lenord-orientale e l'aumento delle imminenti aggiunte di