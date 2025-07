Goldman Sachs assume l'ex premier britannico Sunak come consulente senior

Goldman Sachs

(Teleborsa) - La banca d'affari statunitenseha annunciato cheSunak ha ricoperto la carica di. In precedenza, è stato Cancelliere dello Scacchiere (il corrispondente britannico del Ministro delle Finanze) da febbraio 2020 a luglio 2022. In precedenza, ha ricoperto diversi incarichi, tra cui quello di Segretario Capo del Tesoro e Sottosegretario di Stato Parlamentare presso il Ministero dell'Edilizia Abitativa, delle Comunità e degli Enti Locali. La sua carriera politica è iniziata con l'elezione a deputato conservatore per Richmond (Yorks) nel 2015. In seguito, ha ricoperto il ruolo di Segretario di Gabinetto Parlamentare presso il Dipartimento per le Imprese, l'Energia e la Strategia Industriale dal 2017, prima di diventare ministro. Attualmente è deputato per Richmond e Northallerton.Sunak ha, avendo co-fondato una società di investimento che collabora con aziende a livello internazionale. Ha lavorato anche presso Goldman Sachs, prima come stagista estivo nell'Investment Banking nel 2000 e poi come analista tra il 2001 e il 2004."Sono entusiasta di dare il benvenuto a Rishi in Goldman Sachs nel suo nuovo ruolo di Senior Advisor - ha dichiarato il- Nel suo ruolo, collaborerà con i leader dell'azienda per fornire consulenza ai nostri clienti a livello globale su una vasta gamma di argomenti importanti, condividendo le sue prospettive e intuizioni uniche sul panorama macroeconomico e geopolitico. Dedicherà inoltre del tempo ai nostri collaboratori in tutto il mondo, contribuendo alla nostra cultura di apprendimento e sviluppo continui".