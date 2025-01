Gas, Pichetto tranquillizza: non abbiamo problemi

(Teleborsa) -a, per il mancato rinnovo del contratto tra Gazprom e Naftogaz. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in una intervista a Radio Radicale."Il peso della pipeline che attraversa l'Ucraina è notevole per l'Europa e per alcuni paesi dell'Europa in particoalre, Ungheria, Slovacchia. Per quanto riguarda l'italia. Noi abbiamo preso gas dalla Gazprom nel 2024 anche più dell'anno precedente ma da gestione ordinaria e a seconda dei momenti il tiraggio è diverso. Per la quantità a livello nazionale tranquillizzo tutti, non abbiamo problemi. Abbiamo in questo momento uno stoccaggio che è all'80% di quello che è la quota di dosaggio, pertanto riusciamo a fare fronte al passaggio invernale dei prossimi due mesi, sotto l'aspetto quantitativo".he Italia ha fornito l'Austria utilizzando proprio Tarvisio. Diversa la valutazione del massimo di attenzione che dobbiamo avere sui prezzi perché è chiaro che tutto questo determina una riduzione dei quantitativi in Europa e nel mercato spot a breve con alcuni rischi di speculazione, che secondo alcuni analisti abbiamo scontati negli ultimi mesi", ha aggiunto Pichetto"Credo che a questo punto l'Unione europea dovrebbe rinnovare, e lo abbiamo chiesto,ome il precedente, ma a 50-60 euro e significa porre un freno a operazioni puramente finanziarie e che non c'entrano nulla con la materia prima".