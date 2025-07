Conferenza Ucraina: Pichetto Fratin incontra ministri di Turchia, Lituania e Austria

(Teleborsa) - Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,a margine della Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma,col quale ha condiviso la comune responsabilità rispetto alle sfide ambientali che colpiscono il Mediterraneo.Incontrando il Ministro lituano dell’Energia,ha sottolineato l’importanza dell’avvenuta sincronizzazione quest’anno del sistema elettrico della Lituania con la rete dell’Europa continentale, definendola una pietra miliare per gli Stati baltici e per l'Europa nella resilienza e nella indipendenza energetica.Il ministro ha infine incontrato il Ministro austriaco per l’Economia, l’Energia e il Turismo, Wolfgang Hattmannsdorfer, col quale ha rinnovato la volontà del Governo italiano di rafforzare le interconnessioni energetiche tra i due Paesi, compreso il progetto per il Corridoio meridionale dell’Idrogeno che collegherà