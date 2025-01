Intermonte, adesioni OPA Banca Generali al 62,162% delle azioni oggetto di offerta

Banca Generali

Intermonte Partners SIM

(Teleborsa) -ha fatto sapere che dal 30 dicembre 2024 (incluso) al 3 gennaio 2025 (incluso) sono state portate in adesione all’delle azioni ordinarie dil'1,125% di queste, pari a 363.554 azioni. Il numero di azioni oggetto dell’offerta portate complessivamente in adesione all’Offerta dall’inizio del Periodo di Adesione sale quindi a 20.076.870, ossia il 62,162% del totale.Ilha avuto inizio il 23 dicembre 2024 e avrà termine il 24 gennaio 2025 estremi inclusi (salvo proroghe in conformità alle disposizioni vigenti). Banca Generali corrisponderà agli aderenti(cum dividend) per ciascuna azione oggetto dell’Offerta portata in adesione all’offerta e acquistata dall’offerente.