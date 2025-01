MEF: Fabbisogno 2024 a 125 miliardi, in linea con previsioni

(Teleborsa) -si è chiuso con un avanzo del settore statale stimato, in via provvisoria,con un miglioramento rispetto al corrispondente valore di dicembre 2023, che si era chiuso con un fabbisogno diLo comunica il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una nota sottolineando che il fabbisogno del settore statale dell’anno 2024, in linea con le previsioni contenute nel Piano Strutturale di Bilancio di Medio Termine,Intanto, il Governo si prepara ad un nuovo anno che si preannuncia impegnativo su più fronti.È il messaggio della premieraccompagnato da una foto in cui fa un brindisi davanti all'albero di Natale.