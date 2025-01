Moody's, assegnato a Unipol Assicurazioni un IFSR Baa2

Unipol Assicurazioni

(Teleborsa) -ha migliorato oggi il rating del debito senior non garantito e il rating emittente a lungo termine dia Baa3 da Ba1. Abbiamo inoltre migliorato il programma di titoli senior non garantiti a medio termine a Baa3 da Ba1. Contestualmente l'agenzia di rating ha assegnato a Unipol il rating di(IFSR). L'outlook su Unipol è stabile. In precedenza le valutazioni erano in revisione per l'aggiornamento.La rating action conclude la revisione per il miglioramento del rating di Unipol avviata il 16 febbraio 2024 e fa seguito all'effettiva fusione di UnipolSai Assicurazioni in Unipol a partire dal 1° gennaio 2025. Unipol che prima era unaè diventata una compagnia assicurativa operativa.