Italgas, Moody's conferma rating Baa2 e Outlook Stabile

Italgas

(Teleborsa) - L'agenzia di ratingha confermato oggi il merito di credito di lungo termine dia 'Baa2', Outlook Stabile. Lo stesso rating viene confermato anche per leemesse da Italgas e per quelle originariamente emesse da 2i Rete Gas, quest’ultime ora in capo a Italgas Reti.La conferma del rating ‘Baa2' segue il perfezionamento dell'acquisizione da parte di Italgas di 2i Rete Gas e la fusione di quest’ultima in Italgas Reti, efficace a decorrere dal 1° luglio scorso. Ilriflette la posizione di Italgas quale soggetto leader nella distribuzione gas in Europa, l’efficienza operativa del Gruppo e la stabilità del quadro regolatorio italiano.Moody’s sottolinea che il rating di Italgas rimane vincolato all'esposizione della società aldello Stato italiano (‘Baa3’, Outlook Positivo).