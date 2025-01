Stellantis, nel 2024 crolla la produzione di auto in Italia: -45,7%, il livello più basso dal 1956

Stellantis

(Teleborsa) - In Italia nel 2024ha prodotto meno di. È quanto emerge dal report elaborato da. Nello specifico il gruppo lo scorso anno ha prodotto complessivamente, il 36,8% in meno rispetto al 2023. Un crollo ancora più evidente si è registrato però nel, dove sono state prodotte 283.090, il 45,7% in meno rispetto all'anno precedente, un livello mai così basso dal 1956. La produzione disi è ridotta del 16,6% (circa 192mila unità)."Le previsioni negative che avevamo stimato negli ultimi due report trimestrali purtroppo hanno avuto un riscontro con la realtà consuntivata a fine anno, con un aggravio in termini di volumi e di aumento dell’uso di ammortizzatori sociali e di chiusure anticipate di fine anno, coinvolgendo quasi 20 mila lavoratori", ha commentato il segretario generale di Fim,, durante la presentazione del rapporto. Una situazione che non migliorerà nel 2025 stando anche a quanto confermato da responsabile Europa di Stellantis, Jean-Philipe Imparato, al tavolo dell'auto del 17 dicembre al Mimit con in il ministro Adolfo Urso, ha sottolineato il sindacalista.Le situazioni più pesanti sono quelle diche ha registrato un -69,8% (25.920 unità prodotte) e(-79,1%, solo 260 i veicoli prodotti da Maserati nel 2024). Asono state prodotte il 45% in meno di auto (26.850 veicoli), ail calo è stato del 63,5% (62.080 unità) mentre, dove viene realizzata la Panda, è il sito con il minor calo produttivo (-21,9%, 167.980 unità).Uiliano ha quindi annunciato che anche Fim-Cisl sarà allaindetta dalle organizzazioni sindacali europee di IndustriaAll Europe per il"che vedrà la massiccia partecipazione dei lavoratori metalmeccanici di tutta Europa".