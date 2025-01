USA, JPMorgan: profitti Tesla vulnerabili a nuovo contesto normativo. Gm e Ford festeggiano i risultati del 2024

Tesla

(Teleborsa) - Secondo gli analisti dile elezioni presidenziali statunitensi del 2024 potrebbero costare afino al 40% deia causa della potenziale nuova politica economica di. La banca d'affari americana ha comunque mantenuto il rating "" sulle azioni del colosso dei veicoli elettrici, con un prezzo obiettivo di 135 dollari per dicembre 2025.La nota di JPMorgan arriva dopo la pubblicazione da parte della casa automobilistica di Elon Musk dei dati sulle consegne nel quarto trimestre del 2024, dati in linea con le stime di JPMorgan ma inferiori alle aspettative del mercato, gap che ha sollevato alcune preoccupazioni suglidell'azienda nel 2024. I dubbi maggiori riguardano la potenziale eliminazione di importantiche hanno un impatto significativo sulla redditività di Tesla, tra cui il credito di imposta garantito dal governo federale per l'acquisto di auto elettriche prodotte negli Stati Uniti e la possibilità di vendere crediti ZEV del California Air Resources Board (CARB).Secondo la banca questi fattori potrebbero costare a Tesla, pari a circa il 40% degli 8,3 miliardi di dollari stimati da Tesla nell'EBIT del 2024. Gli analisti hanno comunque predicato cautela pur sottolineando come la casa automobilistica di Musk sia particolarmenteal mutevole contesto normativo americano.Intanto, buone notizie arrivano dal comparto automobilistico americano. Siachehanno fatto sapere che il 2024 è stato l'anno migliore per ledelle loro automobili dal 2019.ha segnalato vendite nel 2024 di oltre 2,7 milioni di veicoli, in aumento del 4,3% rispetto all'anno precedente. La casa automobilistica, che guida la classifica delle vendite negli Usa, nel 2019 aveva distribuito 2,9 milioni di unità. Registrato un aumento di circa il 50%, rispetto allo scorso anno, nelle vendite di veicoli elettrici a oltre 114.400 unità.ha invece dichiarato vendite di 2,08 milioni di veicoli: si tratta di un leggero aumento rispetto ai poco meno di 2 milioni del 2023. Nel 2019, la casa automobilistica aveva venduto 2,42 milioni di veicoli negli Stati Uniti. Per Ford, le vendite di veicoli elettrici e ibridi insieme sono aumentate del 38,3% anno su anno.