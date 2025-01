USA, rumors: Biden decide di bloccare la vendita di U.S. Steel a Nippon Steel

United States Steel

ArcelorMittal

(Teleborsa) - Il presidente statunitensehadellaalla giapponese Nippon Steel. Lo ha scritto per primo il Washington Posts e poi sono uscite indiscrezioni anche su Bloomberg e Reuters, che citano persone a conoscenza della questione.L'accordo daha incontrato mesi di forte opposizione e sollevato interrogativi sul futuro del gigante industriale statunitense. Nippon Steel si era mostrata aperta a concessioni in merito a occupazione, investimenti e leadership locale.Secondo i dati della World Steel Association, la fusionedopo il cinese Baowu Steel Group econ sede in Lussemburgo.Le due aziende hanno in precedenza segnalato l'se Biden avesse formalmente bloccato l'accordo.L'incertezza sulla riuscita dell'operazione era: le azioni della US Steel hanno chiuso giovedì a 32,60 dollari, rispetto a un'offerta dei giapponesi di 55 dollari ad azione.