Made in Steel, Gozzi: "acciaio italiano guida transizione, ma servono scelte"

(Teleborsa) -è stato un luogo di pensiero, un laboratorio di idee e una piattaforma di confronto per tutta la filiera dell’acciaio. Ha contribuito a costruire una consapevolezza nuova, che oggi ci consente di dire, con orgoglio, che l’industria siderurgica italiana è un campione europeo e mondiale, anche in virtù del suo primato nella decarbonizzazione". Cosìresidente di Federacciai, durante la conferenza di apertura dell'undicesima edizione di Made in Steel, la fiera dedicata al settore siderurgico in corso a Milano."Tuttavia - prosegue Gozzi -che la materia prima strategica – il rottame – continui a uscire dal continente. È ora di alzare la voce contro l’inerzia ideologica, contro le resistenze tecnocratiche che bloccano ogni reale passo avanti. Serve una svolta culturale, una vera rivoluzione del pensiero industriale europeo"."L’Italia, con la sua manifattura, chiede solo una cosa: