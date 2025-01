Eni, Morgan Stanley abbassa target price a 15 euro

Morgan Stanley

Eni

Shell

TotalEnergies

(Teleborsa) -ha abbassato il target price diportandolo arispetto ai 17 euro indicati in precedenza. Abbassata anche la raccomandazione che passa da "Overweight" a "Equal-Weight.La revisione è contenuta all'interno di un report sul settore energetico europeo, nel quale gli analisti hanno anche rivisto le indicazioni sul prezzo di(target price alzato a 30,7 sterline per azione da 25,6 sterline, raccomandazione che sale a "Overweight" da "Equal-Weight) e(target price abbassato a 61 euro per azione da 64 euro, raccomandazione declassata da "Overweight" ad "Equal-Weight).