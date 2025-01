MEF, mandato a banche per emissione dual tranche da massimi 5 miliardi di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena

BNP Paribas

Citi

Crédit Agricole

NatWest

UniCredit

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha affidato ailmediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 10 anni - scadenza 1° agosto 2035 - e di un nuovo BTP Green - scadenza 30 aprile 2046 - per un(no grow).sono titoli di Stato italiani i cui proventi sono destinati al finanziamento di iniziative del bilancio dello Stato (incentivi fiscali e spese) conI fondi raccolti tramite i BTP Green emessi nel 2025 saranno(Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica; Efficienza energetica; Trasporti; Prevenzione e controllo dell'inquinamento ed energia circolare; Tutela dell'ambiente e della diversità biologica; Ricerca).Tra di esse le principali componenti saranno la categoria riguardante gli interventi a favore dell'(in gran parte destinati al finanziamento di misure di riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano) e la categoria dei(in gran parte destinati a investimenti in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, l'elettrificazione di tratte ferroviarie e la promozione di mezzi di trasporto sostenibili, e a contributi di sostegno alla mobilità ferroviaria).La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro,