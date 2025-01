BCE, Goldman crea indice "rapido" su inflazione di fondo Eurozona

(Teleborsa) - La banca da affari statunitenseha elaborato un nuovo indicatore preliminare sull'inflazione di fondo nell'area euro che si basa sui dati disponibili dagli 8 maggiori Paesi dell'Unione valutaria, tra cui Italia, Germania, Francia e Spagna, e punta a fornire una lettura di questo indicatore, particolarmente seguito in questo periodo con un anticipo cospicuo rispetto ai dati ufficiali.Attraverso un comunicato, Goldman spiega che in base ai dati disponibili ad oggi per dicembre l'inflazione di fondo nell'area euro ha segnato una limatura della dinamica mensile di 1 punto base, portandosi allo 0,13%, a fronte dell'aumento di"La nostra stima per questo suggerisce che l'indicatore della Bce, che viene diffuso solo su cadenza trimestrale,", aggiunge la Banca.