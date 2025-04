BCE, Generali Investments: attesi tre tagli nel 2025, verso tasso all'1,75%. FED più prudente

(Teleborsa) - "Le recenti turbolenze di mercato si sono tradotte in aspettative di tagli più aggressivi sia per lasia per lanel corso del 2025. Prevale, infatti, la preoccupazione sulla crescita, pur consapevoli deiancora presenti e potenzialmente aggiuntivi () sul lato". È il commento di, head of investments di Generali Investments"Guardando alle, la Fed dovrebbe tagliare i tassi 3,5 volte da qui a fine anno, un taglio scontato in più rispetto ad un mese fa. Per quanto riguarda la BCE, l’aspettativa attualmente è di 3 tagli, con unche scenderebbe in area 1,75% dall’attuale 2,50%. Anche in questo caso si parla di (almeno) un taglio scontato in più rispetto alle aspettative di un mese fa", ha sottolineato l'analista."Sebbene queste aspettative siano piuttosto aggressive, è bene anche capire quella che è ladellestesse sulle prossime mosse. E qui appare evidente ladella Fed, che resiste alle pressioni delper avere tagli immediati – ha fatto notare Casagrande –. La Fed, nel meeting di marzo, ha infatti rivisto al rialzo lee peggiorato le, indicando la non urgenza nel modificare l’attuale livello di tassi per il momento. Una decisione importante che però è stata presa è quella sul, con un ulteriore taglio (tapering) nel ritmo di riduzione dei Treasury (da 25 a 5 miliardi al mese). Continua invece la riduzione di 35 miliardi al mese per le"."La BCE appare più aperta rispetto alla Fed nel proseguire ile le recentisui dazi hanno fatto aumentare la probabilità un ulteriore taglio di 25 punti base già ad aprile. La BCE sembra più fiduciosa nella traiettoria di discesa dell’inflazione, anche se va detto che l’annuncio diinpotrebbe avere un impatto sul tasso termine di questo ciclo di accomodamento della politica monetaria", ha sottolineato l'analista di Generali Investments.