Investindustrial acquista Eurovetrocap per creare polo del packaging per cosmetici

(Teleborsa) -, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha concluso un, azienda italiana attiva nel settore del packaging per cosmetici. La famiglia Cattaneo, fondatrice di Eurovetrocap, manterrà una partecipazione di minoranza nella società che continuerà a essere guidata dal CEO Giampaolo Hermann e l'attuale management. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo.Con quest'acquisizione,(controllata di Investindustrial), che, leader nella produzione di contagocce per cosmetici di alta qualità, diventa uno dei principali gruppi europei nel settore del packaging per cosmetici.Fondata nel 1983 e con sede a, Eurovetrocap ha oggi più di 140 dipendenti, produce oltre 280 milioni di unità all'anno e serve più di 3.000 clienti con una forte vocazione verso brand emergenti ed operatori indipendenti. L'azienda offre una gamma di prodotti diversificata e una distribuzione in oltre 90 paesi tra cui Italia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.Eurovetrocap è unper il Gruppo il quale, facendo leva anche su Virospack, si presenta al mercato come uno degli operatori di riferimento nel panorama europeo del packaging cosmetico con piu di 120 milioni di euro di fatturato e quasi 500 dipendenti."Siamo molto lieti di accogliere Eurovetrocap nella nostra piattaforma per il packaging cosmetico - ha detto, presidente dell'Advisory Board di Investindustrial - Questa partnership strategica ne rafforza significativamente il posizionamento competitivo,. Sfruttando i punti di forza combinati di Virospack e di Eurovetrocap, la piattaforma sarà in grado di migliorare la posizione sul mercato, rafforzando i rapporti con i principali marchi del settore e aprendo nuove strade all'innovazione di prodotto e al cross-selling".