Koinos Capital SGR, prima exit del fondo Koinos Uno con vendita IFG a Delta Tecnic

(Teleborsa) -, società di investimento indipendente fondata da Francesco Fumagalli, Marco Morgese e Marco Airoldi, e presieduta da Beppe Fumagalli, annuncia la suaIl fondo, a soli venti mesi dalla prima acquisizione,, leader italiana nella produzione di masterbatch, additivi e coloranti,(Investindustrial), leader globale nella produzione di masterbatch coloranti personalizzati per diversi settori industriali.L’operazione è in linea con l'approccio imprenditoriale di Koinos Capital SGR, orientato alla creazione diattraverso operazioni di buy & build.mediante aggregazione didi primo piano del settore: Ultrabatch, Masterbatch ed Eurocolor. Dalla sua fondazione a oggi, IFG è stata in grado di scalare il mercato italiano, ampliando rapidamente il proprio portafoglio nei vari ambiti di applicazione dei masterbatch additivi., Founding Partner di Koinos Capital SGR, si è detto orgoglioso di aver finalizzato la prima exit del fondo Koinos Uno. "Questa operazione - che ha portato, in così poco tempo, ottimi risultati ai nostri investitori - dà, inoltre, forma e concretezza alla nostra visione imprenditoriale ben chiara fin dall’inizio del percorso di Impact Formulators Group, di creare un polo di aggregazione leader in Italia e capace di diventare un campione anche sui mercati internazionali", sottolinea Fumagalli.