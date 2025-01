Matipay acquisisce Enginko e rafforza la sua posizione nei pagamenti digitali

(Teleborsa) -, societa` leader nello sviluppo di soluzioni die nella, annuncia l’acquisizione del, storica azienda specializzata in sistemi di pagamento."L’rappresentano un passo fondamentale per MatiPay" – ha dichiarato. "Grazie alla sinergia tra le nostre competenze e i nostri prodotti, saremo in grado di offrire soluzioni ancora piu` efficaci e innovative per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Questa operazione, rendendoli sempre piu` efficienti, automatizzati e in linea con le necessita` dei consumatori. Guardando al futuro, e` chiaro che i pagamenti digitali continueranno a crescere e a evolversi: i macro trend sono chiari e richiedono tracciabilita`, sicurezza, velocita` e affidabilita`. L'intelligenza artificiale e la blockchain sono solo alcune tra le tecnologie chiave necessarie in questo percorso".MatiPay, che fa parte di Angel Holding, gruppo industriale italiano specializzato in alta tecnologia per i settori del ferroviario, dell’aerospazio e meccatronica digitale (con oltre 3000 dipendenti), ha installato le sue soluzioni su"La possibilita` di affidare Enginko a un gruppo industriale piu` grande, dopo oltre 30 anni di attivita`,che coltivavo da tempo. L’incontro con l’ing. Pertosa mi ha convinto che MatiPay fosse la scelta giusta per il futuro di Enginko", ha commentato