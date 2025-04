Gyrus Capital acquisisce partecipazione di maggioranza in ACBC

(Teleborsa) -, società di investimento europea specializzata in investimenti transformativi nei settori healthcare e della sostenibilità, annuncia l'acquisizione di ACBC (Anything Can Be Changed), azienda Circular Science B Corp certificata, riconosciuta come il principale fornitore indipendente di servizi di sostenibilità e innovazione, specializzata in ricerca e sviluppo avanzati, innovazione di prodotto e soluzioni circolari e sostenibili per i settori della moda e del lifestyle.A seguito del completamento dell’operazione, i fondi gestiti da Gyrus Capital acquisiranno una partecipazione di maggioranza in ACBC, avviando una stretta collaborazione con i co-fondatori (Gio Giacobbe e Edoardo Iannuzzi), insieme all’attuale team di management, che ha effettuato un significativo reinvestimento e continuerà a ricoprire un ruolo fondamentale nella guida della società. L’obiettivo strategico condiviso è, affermandola come leader globale nell’innovazione e nella trasformazione sostenibile, con un focus prioritario sull’industria della moda e settori affini.Fondata a Milano nel 2018, ACBC ha registrato una crescita costante e significativa, espandendo la propria presenza nei principali mercati europei e internazionali, e consolidando la sua leadership nei servizi B2B per la sostenibilità – innovazione responsabile, progettazione di prodotti sostenibili e circolari, comunicazione strategica e R&S avanzata.Questo nuovo investimento rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo di ACBC, offrendo alla società gli strumenti per accelerare il proprio percorso di crescita attraverso un mix di espansione organica e acquisizioni mirate. L’obiettivo resta quello di diversificare l’offerta di servizi ed espandersi in nuovi mercati, promuovendo una continua innovazione e consolidando la posizione di ACBC come leader globale nella sostenibilità.“ACBC è un chiaro leader nel settore, capace di unire una leadership visionaria, un’elevata competenza tecnica e un forte impegno verso la trasformazione”, ha dichiarato. “Siamo entusiasti e orgogliosi di affiancarci ad un team così motivato e di talento, ee guidare la transizione circolare nel settore della moda e oltre”.“Questa partnership con Gyrus Capital rappresenta un”, ha affermato. “Siamo orgogliosi di unire le forze con una società che condivide i nostri valori e la nostra visione a lungo termine. La loro esperienza internazionale e l’attenzione alle persone, ai servizi e alla sostenibilità saranno determinanti per amplificare il nostro impatto e accelerare la transizione verso un’industria della moda e del lifestyle più responsabile e lungimirante”.La transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, è prevista per il secondo trimestre del 2025.