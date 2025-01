Azionario USA, Goldman Sachs: prezza "la perfezione", più vulnerabile a correzione

Goldman Sachs

(Teleborsa) - L'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse che hanno portato a timori di un "hard landing" per gran parte del 2022 e del 2023 si sono da tempo dissipati, e l'. Lo affermain un report sul tema, spiegando che la combinazione di tassi di interesse in calo e continua crescita economica è stata, almeno in passato, associata a forti rendimenti azionari. Infatti, i cicli di taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti sono stati generalmente associati a prezzi azionari in aumento, purché si evitasse la recessione.Nonostante lo scenario favorevole, l', secondo la banca d'affari. In primo luogo, la velocità dei recenti aumenti dei prezzi delle azioni ha riflesso gran parte delle buone notizie attese sulla crescita. In secondo luogo, è probabile che le valutazioni elevate limitino i rendimenti futuri. In terzo luogo, una concentrazione di mercato insolitamente elevata aumenta i rischi del portafoglio: la concentrazione è aumentata per area geografica (gli Stati Uniti sono stati sempre più dominanti), per settore (la tecnologia ha generato la maggior parte dei rendimenti azionari) e per azione (i cinque maggiori titoli azionari negli Stati Uniti rappresentano circa un quarto dell'indice).Il, si legge nel rapporto. Ciò è più evidente negli Stati Uniti, dove l'S&P 500 è salito del 23% nel 2024 dopo un rendimento del 24% nel 2023 (gran parte del quale è avvenuto verso la fine dell'anno, quando gli investitori hanno iniziato a valutare la prospettiva di tagli dei tassi di interesse). L'impennata dei prezzi azionari negli ultimi due anni è stata del 93° percentile rispetto a periodi equivalenti nel secolo scorso."Mentre ci aspettiamo che i mercati azionari facciano ulteriori progressi nel corso dell'anno nel suo complesso, in gran parte guidati dagli utili, sonoguidata da ulteriori aumenti dei rendimenti obbligazionari e/o delusioni sulla crescita dei dati economici o degli utili", afferma Goldman Sachs.Considerando i singoli mercati, gli, e questo rimane vero anche se vengono escluse le più grandi aziende tecnologiche. Mentre altri mercati azionari sembrano molto più economici rispetto agli Stati Uniti, sono ampiamente in linea con le loro medie a lungo termine (ad eccezione della Cina).La vulnerabilità delle azioni alle delusioni in termini di crescita è inoltre aumentata a causa della maggiore concentrazione dei rendimenti del mercato azionario. Mentre il mercato azionario statunitense ha registrato performance particolarmente positive nel 2024, le. Inoltre, il 46% del rendimento dell'S&P 500 è stato generato da sole cinque società (), che hanno aggiunto 6 trilioni di dollari di valore di mercato, equivalenti alle dimensioni totali dei mercati azionari del Regno Unito e della Germania.Secondo Goldman Sachs, l'. Le prime 7 aziende per capitalizzazione di mercato in Europa sono crollate nel 2024 a causa di una serie di delusioni negli utili di, che hanno avuto un impatto frenante sul mercato più ampio.