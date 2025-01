Lombardia, al via gara per sperimentazione di tecnologia satellitare per connessioni a banda ultra-larga

Amazon

(Teleborsa) -, l'agenzia diper gli acquisti, ha pubblicato il bando da 5 milioni di euro per dotare le aree periferiche a bassa connettività di. Sulla piattaforma telematica Sintel è stata pubblicata la procedura ad evidenza pubblica per selezionare i fornitori ai quali affidare lo sviluppo della sperimentazione per usare, in modo complementare alla fibra, le connessioni satellitari. Possibile la partecipazione al bando didi Elon Musk, in grado di offrire connessione internet satellitare in Italia, ma anche i concorrentie il progettodiIl finanziamento è pari a, per la quota di competenza del dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio dei ministri, a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, oltre che, in quota parte di finanziamento, da fondi di Regione Lombardia pari a. La sperimentazione complessivamente prevede pertanto un finanziamento pari a 6,5 milioni, di cui 5 milioni messi a gara e 1 milione e 500 mila euro di costi gestionali e amministrativi.La gara è una procedura aperta, multilotto, suddivisa in, su base geografica. Ilcomprende le province di Sondrio, Como, Bergamo, Varese, Lecco, Brescia, Monza e Brianza, mentre ilquelle di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Mantova. Leavranno una durata massima di, precisandosi che le sole attività di fornitura, posa in opera e connettività avranno una durata di 4 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 4 mesi. Il termine per la presentazione delle offerte è il"L'accesso a siti e servizi digitali di qualità è un diritto da garantire a tutte le persone che desiderano farne uso – ha dichiarato, presidente di Aria –. L'obiettivo di Aria e Regione Lombardia, in stretta sinergia con il Dipartimento per la trasformazione digitale, è superare la realtà del digital divide e siamo orgogliosi di fare ancora una volta da apripista e poter contribuire, in prima linea, alla realizzazione della Strategia nazionale per la banda ultra larga 2023-2026"."Un passaggio importante – ha aggiunto il direttore generale di Aria,- che ha l'obiettivo di aumentare la connessione ad alte prestazioni nei territori, penso alla fascia alpina lombarda, dove è ancora difficile connettere alla rete migliaia di utenti. Un'occasione strategica per la Regione Lombardia che ha l'obiettivo di fornire una copertura globale nelle aree rurali e remote, dove la connettività Internet è spesso inaffidabile o inesistente".