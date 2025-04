FiberCop: nel 2024 investiti sulla rete 2,4 miliardi di euro, obiettivo espansione FTTH raggiunto

TIM

(Teleborsa) - FiberCop nel 2024 ha registrato ricavi per, in linea con il budget del management per il 2024 e il piano industriale degli azionisti, e unorganico per l'intero anno pari a, che ha supportato l’espansione dellasia nelle aree PNRR che in quelle a investimento autonomo, in linea con il budget e con il piano industriale degli azionisti."Sono molto lieto di annunciare i primi risultati finanziari pro-forma di FiberCop per il 2024 – ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato dell'azienda –. In soli sei mesi dalla sua costituzione, FiberCop ha registrato solidi risultati finanziari e significativi traguardi operativi. La nostra strategia di sviluppo della fibra ottica rappresenta la migliore garanzia per la crescita futura dell’azienda. Il flusso di cassa generato dalla nostra infrastruttura sostiene lo sviluppo verso l’FTTH, come dimostrato dall’accelerazione nell’installazione della fibra registrata nel secondo semestre del 2024. Il mercato italiano si caratterizza per la sua forte evoluzione verso l’economia digitale, sostenuta dalla velocità e stabilità di trasmissione dei dati. Alla luce di questi futuri sviluppi, l'azienda continua nel suo impegno a fornire una copertura FTTH al 100% nelle aree obiettivo nei prossimi tre anni. FiberCop svolge un ruolo strategico nel contesto economico e imprenditoriale italiano, abilitando la crescita del Paese attraverso un’infrastruttura a prova di futuro al servizio di istituzioni, imprese e cittadini".Glicomplessivi sulla rete FiberCop sono pari anel 2024, di cui 1,4 miliardi di euro relativi alla sola seconda metà dell'anno, quando l'azienda, dopo la separazione da, ha avviato la sua nuova ambiziosa strategia sulla banda ultralarga. L'obiettivo del management di espansione della tecnologia FTTH per il 2024 è stato pienamente raggiunto, concollegate in tutta Italia (+2 milioni rispetto al 2023), che rappresentano circa il 60% del totale delle UI che l'azienda prevede attualmente di coprire nei prossimi 3 anni.Ladisponibile è pari ao portando ildi FiberCop a 3 miliardi di euro- includendo una linea di credito revolving garantita e pienamente disponibile - e assicurando la copertura delle scadenze del debito oltre il 2028.L’è pari a 9,2 miliardi di euro, con una struttura ben bilanciata (88% a tasso fisso, nessuna esposizione al rischio di cambio), diversificata (oltre il 50% è rappresentato da obbligazioni) ed a lunga scadenza (circa 6 anni di vita media ponderata), con un costo medio ponderato ante imposte del 5,4% annuo.Consu un mercato di 20,2 milioni di UI, FiberCop è l’operatore leader in Italia nel settore dell’accesso fisso a banda larga. In questa fase il mercato italiano resta principalmente basato sulla fibra FTTC (Fiber to the Cabinet), una tecnologia ad elevata ampiezza di banda che genera flussi di cassa solidi e resilienti, di cui FiberCop è l’unico fornitore a livello nazionale.