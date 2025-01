Delta Air Lines chiude 2024 con risultati record

Delta Air Lines

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre con, confermando anche la leadership del settore e la forte domanda per i servizi premium offerti dal vettore statunitense., la compagnia aerea statunitense ha riportatorispetto al 2023, mentredi dollari edi dollari. Flusso di cassa operativo pari a 8 miliardi di dollari di dollari e free cash flow a 3,4 miliardi di dollari.ha affermato, amministratore delegato di Delta, annunciando una compartecipazione agli utili dei dipendenti per un ammontare di 1,4 miliardi di dollari ed anticipando che(utile ante imposte superiore a 6 miliardi di dollari, un utile per azione superiore a 7,35 dollari e un flusso di cassa libero di oltre 4 miliardi di dollari)., delta prevede unacon utili per azione compresi tra 0,70 e 1 dollari per azione.