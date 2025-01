Visa, le fintech protagoniste al VIPE Summit 2024

(Teleborsa) -, l'evento conclusivo dell’edizione italiana del Visa Innovation Program Europe, il programma che punta ade plasmare i pagamenti del futuro. Obiettivo del programma – oggi attivo in sette Paesi, fra cui l'Italia – è creare una connessione tra le realtà fintech e la rete globale di clienti e partner di Visa, per favorire collaborazioni, far emergere nuove proposte e commercializzare prodotti e servizi innovativi nel settore dei pagamenti., realizzata in collaborazione con Hackquarters e Fintech District, sono state selezionate le fintechsu un totale di oltre 55 candidature. Fintech che si sono focalizzate su sfide all'avanguardia, tra cui il supporto alle aziende nella riduzione dell’impatto delle emissioni di CO2 o la protezione dai rischi derivanti dalle nuove tecnologie e innovazioni di frontiera come la genetica e il biohacking.Con questo programma, Visapartecipanti una serie di, quali l'accesso rapido ae a una, ma anche l'accesso a une l'opportunità di"Ci sono molteche stanno modellando il nostro settore. È difficile sceglierne solo alcune, ma proverò a selezionarne", ha spiegato, Head of Consumer Product Visa Europe, illustrandoe gli ambiti d’innovazione che vedono le fintech protagoniste."La prima è: oggi assistiamo a uno spazio di identità digitale frammentato in cui banche, governi, grandi player tecnologici e anche le fintech stanno cercando didell'identità digitale. È interessante notare dove questo segmento si sta dirigendo: verso unae partnership, in cui diversi attori uniscono le forze per raggruppare tutti i clienti, i dati, e generare fiducia per fornire una soluzione di identità digitale veramente solida. Quel che è più entusiasmante per Visa è comein un'unica credenziale"."La seconda tendenza che dovrei menzionare – spiega Kruppa – è. Abbiamo visto l'embedded finance, incorporando servizi finanziari, nel commercio e nei social media. Ma credo che il prossimo passo sia ildell'embedded finance. Ed è qui che il mio team ha davvero cercato di concentrarsi, innovare e collaborare nell'ecosistema"."Un'altra area a cui Visa guarda con entusiasmo èe come aumentare l'efficienza nei pagamenti A2A attraverso l'uso e lo sfruttamento delle API di open banking. Abbiamo appena annunciato ilA2A (account to account) – ricorda Kruppa. Uno spazio, quindi, da tenere d'occhio"."E infine,: è qualcosa che devo menzionare. Sottende tutto nel nostro ecosistema di pagamento. Credo ci siano delle prospettive molto importanti e un andamento molto positivo in tal senso: vedremo dove andrà l'innovazione".Parlando dell', Kruppa ha spiegato che "sono importanti perché aiutano Visa a innovare e, davvero, sfidare e spingere l'ecosistema". "Consideriamo le fintech come attori che pensano diversamente – ha aggiunto – che, che superano i confini geografici, che ci spingono a lanciare diversi tipi di prodotti e servizi. Le fintecha tenere alta l’attenzione: quali sono le loro esigenze insoddisfatte, quali le sfide che devono essere affrontate. In definitiva, consideriamo le fintechper far progredire i nostri obiettivi nel panorama dei pagamenti lato consumer, ma anche per aprire nuovi scenari nel mondo dei pagamenti B2B e servizi a valore aggiunto"."Il– ha sottolineato – è rimasto sostanzialmente lo stesso, nonostante i grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi due decenni. Prima di tutto, siamo qui per. Abbiamo creatoaffinché ogni attore possa operare su un terreno di gioco equo, indipendentemente dal fatto che si tratti di una grande banca, di una grande azienda tecnologica o di una piccola fintech emergente"."In secondo luogo, siamo qui perin tutto l'ecosistema e il nostro ruolo – spiega Kruppa – è quello ditra noi e i grandi attori tecnologici o le fintech, ma anche all'interno dell'intero ecosistema. E abbiamo molti modi per farlo. Collaboriamo con diversi attori per emettere. Effettuiamo. E abbiamo anche, come il Visa Innovation Program in Europa che aiuta davvero ad accelerare l'innovazione e la crescita di nuovi player".