ISCC Fintech passa in utile per 1 milione nel 2024. Ricavi più che triplicati

Integrated System Credit Consulting Fintech

(Teleborsa) -(ISCC Fintech), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 8.758.794 euro (rispetto a 2.694.526 euro dell'esercizio 2023), un margine operativo lordo () positivo pari a euro 2.401.436 (rispetto al risultato negativo di 2.342.545 euro dell'esercizio 2023) e unpositivo per 1.045.085 euro (rispetto alla perdita netta di 3.393.091 euro dell'esercizio 2023)."Nell'esercizio 2024, la società ha realizzato unarispetto allo scorso anno sia per effetto dei maggiori proventi derivanti dal recupero stragiudiziale e giudiziale che per effetto delle attività di valorizzazione e rivendita dei portafogli di crediti NPL più che triplicando i ricavi rispetto ai risultati di bilancio 2023 - ha commentato l'- Preciso inoltre che nel medesimo periodo, la Capogruppo ha proseguito nelle attività di lavorazione del portafoglio crediti e nel consolidamento del suo modello operativo e organizzativo, con la continua formazione del personale nelle diverse fasi del processo e ha intensificato le attività finalizzate alla valorizzazione dei portafogli di crediti NPL grazie agli investimenti fatti e alla continua implementazione di tecnologie avanzate, tra cui anche l'Intelligenza Artificiale, sulla piattaforma informatica e gestionale di proprietà ISCC WEB, che sfrutta, valorizza e rielabora 40 anni di dati e know how nello scenario del credit management".