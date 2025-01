EOS IM annuncia acquisizione del gruppo belga Elvacenter

(Teleborsa) -, asset manager indipendente, specializzato nella promozione di fondi di investimento alternativi focalizzati nella transizione energetica e sostenibile, comunica l'acquisizione – tramite la controllata, leader europeo, attiva nella distribuzione di componenti per ascensori e scale mobili – digruppo attivo in Belgio ed Olanda. Grazie a questa operazione, Donati consolida la propria posizione di leadership in Europa con una gamma di oltre 16mila articoli e 5mila clienti in continua crescita, raggiunge il livello di oltre 38 milioni di ricavi aggregati e realizza uno step ulteriore nella propria strategia tesa a creare la piattaforma di distribuzione leader nel mercato europeo mediante il consolidamento dei player di riferimento nei singoli paesi.L'operazione ha visto la partecipazione diper l'internazionalizzazione delle imprese, che è intervenuta con unrealizzato anche con le risorse delstrumento gestito in convenzione con la Farnesina.In linea con la propria missione e al fine di favorire la realizzazione di investimenti di sviluppo sostenibile,hanno inoltre identificato una serie direlativi alla gestione responsabile dei consumi energetici e della supply chain che, una volta raggiunti, permetteranno l'attivazione di condizioni economicamente vantaggiose in favore di Donati."L'acquisizione di Elvacenter – ha commentato– è un ulteriore e importante passo verso l'internazionalizzazione di Donati, che sta portando avanti l'espansione delle proprie filiali in Germania e Francia. Con l'entrata diretta nei mercati belga e olandese tramite un operatore già molto be posizionato, Donati accelera la propria espansione geografica in Europa in parallelo con quella della sua offerta. L'integrazione di Elvacenter da parte di Donati è perfettamente in linea con la strategia EOS IM che promuove la crescita delle aziende anche attraverso la spinta all'internazionalizzazione e l'introduzione di modelli di business più sostenibili e digitali, abilitando la loro transizione da player locali a quella di organizzazioni strutturate, di respiro internazionale"."Questa importante operazione – ha dichiarato– rappresenta l'unione di due aziende leader nei rispettivi mercati geografici. Con una strategia che è partita da molto lontano, Donati ha creato con successo un insieme di competenze e funzioni verticali che si sono integrate in un progetto "aziendale", gestito da una governance attenta e consapevole, nella quale si integrerà il team di Elvacenter. Con l'acquisizione del gruppo Elvacenter Donati rafforza la propria leadership in Europa e potrà sfruttare sinergie non solo geografiche ma anche nell'assortimento dei prodotti"."Siamo estremamente soddisfatti di aver favorito la realizzazione di un'importante operazione di M&A internazionale da parte di Donati. Si tratta – ha affermato– della prima operazione di questo tipo per il Gruppo lombardo, grazie alla quale potrà accelerare il proprio progetto di creazione di una piattaforma paneuropea nel settore della distribuzione di componenti per ascensori e scale mobili. Strutturare investimenti che possano efficacemente supportare anche realtà imprenditoriali di dimensioni più contenute, ma altamente specializzate e competitive a livello globale, è senza dubbio uno degli obiettivi principali di SIMEST e questo progetto ne è un chiaro esempio"."Siamo entusiasti di contribuire alla visione di Donati di crescita sostenibile e innovazione, sfruttando la nostra esperienza per guidare un'ulteriore espansione internazionale. Insieme – hanno dichiarato– costruiremo un futuro più forte e resiliente, garantendo successo e valore a lungo termine per tutti gli stakeholder coinvolti".