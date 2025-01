L'euro sfonda quota 1,02 sul dollaro: ai minimi da novembre 2022

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, come conseguenza dell'apprezzamento del biglietto verde a seguito del forte dato sul mercato del lavoro americano dello scorso venerdì. Il cambio EUR/USD si colloca a quota 1,019 alle 13:30, in calo dello 0,50%.I dati di venerdì hanno mostrato che la crescita occupazionale negli Stati Uniti ha accelerato inaspettatamente a dicembre e il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1%, costringendo gli investitori aquest'anno.In aggiunta, "le, dopo l'introduzione delle recenti sanzioni su gas e petrolio, hanno ampliato l'avversione al rischio sui mercati spingendo ancor di più gli investitori verso il biglietto verde, inteso come asset difensivo", fanno notare gli analisti diA perdere terreno sul dollaro è anche la, sotto pressione dalle preoccupazioni per l'aumento dei rendimenti obbligazionari e la crescente preoccupazione per le finanze della Gran Bretagna.Gli investitori ora guardando a quello che accadrà oltreoceano, a una settimana dall'inizio ufficiale del mandato del presidente eletto degli Stati UnitiSecondo gli analisti di, i maggiori rischi per il trend ribassista dell'EUR/USD provengono da: i) la nuova amministrazione statunitense che cerca di convincere il dollaro a scendere, ii) un cessate il fuoco in Ucraina o iii) tariffe statunitensi molto più selettive. "L'- hanno scritto - Un certo sostegno fiscale potrebbe emergere nella seconda metà dell'anno con un nuovo governo tedesco, ma il trend ribassista dell'EUR/USD dovrebbe comunque dominare".