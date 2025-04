Cina, lo yuan si svaluta ai minimi dal 2007 in mezzo alla guerra commerciale

ING

(Teleborsa) - Loha toccato il, con la banca centrale cinese che ha tagliato le previsioni per il cambio per la sesta sessione di contrattazioni consecutiva, mentre si intensifica la guerra commerciale con gli Stati Uniti. Il cambio USD/CNY si assesta a 7,338 questa mattina.Unoe allevia l'impatto dei dazi sull'economia. Tuttavia, un brusco calo potrebbe anche aumentare la pressione sui deflussi di capitali e mettere a rischio la stabilità finanziaria.Mentre molti paesi hanno visto ridotte le loro tariffe,ha affermato che lo stop di 90 giorni non si estende a uno dei maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, la Cina, annunciando che invece di averdopo che Pechino ha annunciato un nuovo round di ritorsioni.Prima dell'apertura del mercato, laha fissato il- attorno al quale lo yuan può essere scambiato in una fascia del 2% - a 7,2092, il livello più basso dall'11 settembre 2023. Il tasso di cambio centrale dello yuan rispetto al dollaro statunitense si basa su una media ponderata dei prezzi offerti dai market maker prima dell'apertura del mercato interbancario ogni giorno lavorativo.Intanto, iin Cina si sono contratti per il secondo mese consecutivo, mentre la deflazione deisi è ulteriormente aggravata. In particolare, l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,1% su base annua a marzo, rimanendo in territorio deflazionistico dopo la contrazione dello 0,7% a febbraio. I prezzi alla produzione sono diminuiti per il 29esimo mese consecutivo, con un calo del 2,5% a marzo rispetto all'anno precedente e segnando la maggiore contrazione da novembre 2024."Durante le Due Sessioni, i responsabili politici hanno promesso una politica monetaria "moderatamente espansiva" e hanno sottolineato che assisteremo a tagli tempestivi dei tassi di interesse e dei coefficienti di riserva obbligatoria - hanno commentato gli analisti di- Con l'inflazione che non riesce ancora a superare lo zero e l'economia che quest'anno si trova ad affrontare nuove sfide, con la guerra commerciale che si è rapidamente intensificata a pieno ritmo, riteniamo di trovarci ora in unmonetario, oltre alle operazioni di mercato aperto condotte nelle ultime settimane".