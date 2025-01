PageGroup, nuovo profit warning con difficoltà in Francia e Germania

PageGroup

(Teleborsa) -, il colosso britannico del reclutamento, ha emesso il suo. L'azienda ora prevede che il suo utile operativo rettificato annuale si collochi nella fascia più bassa del consensus di mercato, tra 49 milioni e 58,5 milioni di sterline, mentre in precedenza aveva previsto 58 milioni di sterline.Neldel 2024 l'è stato di 196,7 milioni di sterline, in calo del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023 (-17,2% nei tassi riportati)."Le condizioni di mercato sono rimaste difficili nel quarto trimestre e, mentre la maggior parte dei mercati è rimasta stabile in sequenza, abbiamo assistito a un ulteriore peggioramento in Europa, in particolare nei nostri due mercati più grandi,- ha detto il- La conversione dei colloqui in offerte accettate rimane l'area di sfida più significativa, poiché l'attuale incertezza macroeconomica continua a influenzare la fiducia dei candidati e dei clienti, prolungando anche i tempi di assunzione".