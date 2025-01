PharmaNutra prosegue trend di crescita ricavi a doppia cifra

PharmaNutra

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha approvato in data odierna i dati preliminari di vendita del Gruppo relativi all’esercizio2024, che evidenzianodel 2024 pari a Euro 115,5 milioni, con un incremento rispetto al 2023 di Euro 15,3 milioni (+15,2%).I dati annuali completi saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione previsto in data 14 marzo 2025.Nel dettaglio, i, pari a circa Euro 75,5 milioni (rispetto a Euro milioni 68 nel 2023), evidenziano un incremento dell'11% in un contesto altamente sfidante a causa delle dinamiche commerciali che hanno caratterizzato il canale dei grossisti; l’incidenza dei ricavi del mercato italiano sui ricavi complessivi è del 65% circa rispetto al 68% dell’esercizio precedente. L’incremento dei ricavi, si legge nella nota dei conti, deriva da maggiori vendite di prodotti finiti e strumenti medicali (+18% rispetto all’esercizio precedente); le vendite di materie prime si mantengono sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.ammontano a Euro 39,9 milioni rispetto a Euro 32,2 milioni del 2023 con un incremento di Euro 7,7 milioni (+24% circa); l’incidenza dei ricavi sui mercati esteri sul fatturato complessivo passa dal 32% del 2023 al 35% circa del 2024.L’incremento dei ricavi sui mercati esteri è trainato dalle vendite in Europa, dove il Gruppo ha iniziato ad operare in anni precedenti, a testimonianza della progressiva e costante affermazione dei prodotti del Gruppo, realizzati sulla base della Tecnologia Sucrosomiale, un delivery system innovativo in grado di proteggere le molecole dei micronutrienti, aumentandone l’assorbimento e migliorandone latollerabilità.