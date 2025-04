PharmaNutra, nuovi accordi di distribuzione in Marocco, Bahrein e Perù

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha stipulato. I Paesi in oggetto sono il Marocco, il Bahrein e il Perù, che si aggiungono quindi alle 85 nazioni in cui l'azienda, fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, è già presente."Con la firma di questi tre nuovi contratti PharmaNutra raggiunge la considerevole cifra di 88 paesi esteri in cui è presente - ha commentatodi PharmaNutra - Sono numeri importanti, raggiunti peraltro in poco più di dieci di attività internazionale del Gruppo, quindi ancora più significativi. Ed è chiaro che a fare la differenza è il valore scientifico dei nostri prodotti, frutto di uno straordinario lavoro del reparto di Ricerca & Sviluppo. Un punto di forza che ci fa guardare al presente con grande soddisfazione e al futuro con altrettanto ottimismo".