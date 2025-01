Porsche, consegne in leggero calo nel 2024 con crollo in Cina

Porsche

(Teleborsa) -, casa automobilistica tedesca, ha, che corrisponde a unrispetto all'anno precedente.Durante lo scorso anno, Porsche ha rinnovato completamente la sua gamma di prodotti, con undi modelli: Panamera, Taycan, 911 e Macan. La quota di auto elettrificate è aumentata dal 22 al 27 percento. Quasi la metà di queste erano veicoli puramente elettrici.Porsche hanel 2024, la nuova Macan. "Questo lancio ci ha letteralmente elettrizzati. Sono quindi particolarmente lieto che più di 18.000 esemplari della variante completamente elettrica siano già stati consegnati ai clienti negli ultimi mesi - afferma Detlev von Platen, membro del consiglio esecutivo per le vendite e il marketing di Porsche - Nel complesso, abbiamo dimostrato di essere estremamente solidi nel 2024, in un contesto di mercato difficile".In(esclusa la Germania), Porsche ha consegnato 75.899 auto l'anno scorso. Ciò rappresenta l'otto percento in più rispetto all'anno precedente. Nel mercato interno della, 35.858 clienti hanno potuto prendere in consegna le loro auto, con un aumento dell'11 percento. Con 86.541 consegne, ilè ancora una volta la regione di vendita più grande, registrando un aumento dell'uno percento rispetto all'anno precedente. In, sono state consegnate ai clienti 56.887 auto (-28 percento). Il calo è dovuto principalmente alla continua situazione economica difficile in questa regione.